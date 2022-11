Nog 2 wedstrijden voor de WK-break, Arnaud Bodart: "Streven naar het maximale"

Standard is aan een sterke periode bezig. In hun laatste 10 wedstrijden wonnen ze 8 keer.

Voor de WK-break zijn er nog 2 wedstrijden. "We moeten tegen Eupen en Union voor het maximale gaan", aldus Standard-doelman Arnaud Bodart. "Want wat genomen is, is niet meer te nemen en we weten dat de omstandigheden in de winter soms moeilijker zijn."

Bodart pakte dit seizoen al 7 clean sheets en staat samen met Jean Butez van Antwerp daarmee aan de leiding van dat klassement: "Dat geeft natuurlijk persoonlijk een voldoening, maar winnen is belangrijker. Als we een goal binnenkrijgen, maar wel winnen, dan is er nog altijd dezelfde vreugde."