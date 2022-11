Jong Genk kent zijn tegenstander in Youth League

De U19 van KRC Genk neemt het in de barrages van de Youth League op tegen hun leeftijdsgenoten van Juventus.

Jong Genk schakelde in de voorrondes Slavia Praag en Coleraine uit om de barrages te bereiken. Met Juventus krijgt het nu een runner-up van het Champions League Path voorgeschoteld.

Juventus eindigde in zijn groep na Paris Saint-Germain maar voor Benfica en Maccabi Haifa. De beslissing in de barrage valt in 1 wedstrijd op 7 of 8 februari. Genk speelt in eigen huis.

Enkel de groepswinnaars van het Champions League Path stootten rechtstreeks door naar de achtste finales, waarin ze uitkomen tegen een winnaar van de barrages.