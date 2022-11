'Na bewogen weekend rond zijn persoon mist Yaremchuk bekermatch bij Patro en topper tegen Antwerp'

Het zijn bewogen tijden voor Roman Yaremchuk. De spits moet de matchen tegen Patro en Antwerp aan zich laten voorbijgaan.

Het voorbije weekend had veel heisa al met zijn persoon te maken. Bij het bezoek van Club Brugge aan AA Gent had een deel van de aanhang van zijn ex-ploeg een spandoek mee dat over de schreef ging en bij zijn invalbeurt werd hij op een flink uitgefloten in het stadion waar hij vroeger zijn doelpunten maakte.

Knieblessure

Bovendien liep Club er ook een nederlaag op. Dit alles snel achter zich laten met goede prestaties in andere wedstrijden, zit er voor Yaremchuk niet in. Het Laatste Nieuws weet dat de Oekraïner wegens een knieblessure even aan de kant staat.

De bekerwedstrijd op het veld van Patro Eisden Maasmechelen van woensdagavond komt zeker en vast te vroeg. Ook in de topper tegen Antwerp in de competitie zal de recordaankoop van Club Brugge er niet bij kunnen zijn.