Massimo Bruno ontegensprekelijk de man van de match en gaf tegenstander een les in efficiëntie

Als je invalt zoals Massimo Bruno dat donderdag deed, behoort de titel 'man van de match' je vanzelf toe. Terwijl de bijdrage van Bruno voor KVK de kwalificatie betekende, liet hij de tegenstander zo met een kater achter.

Gewoon omdat het heel anders had kunnen lopen. Wie de kansenverhouding in het oog hield in het Edmond Machtensstadion, kon niet anders dan besluiten dat die ruimschoots in het voordeel van RWDM was. De ploeg uit de Challenger Pro League miste de kansen, ook mede omdat het doelhout de thuisploeg twee keer niet goed gezind was; En dan kwam Bruno op het veld.

Overtuiging en genadeloosheid

KV Kortrijk had tot dan nog geen kansen versierd, maar dat kwam misschien ook door de acties in de box die te wensen overlieten. Bruno toonde tegenstander en ploegmaats hoe het wel moest: bij de 1-1 zat er bijzonder veel overtuiging in zijn afwerking. Ruimte op de tegenaanval moet je hem ook al niet geven, want ook zijn tweede mogelijkheid strafte de ex-speler van Anderlecht en Charleroi genadeloos af.

Het is niet altijd dat de 'man van de match' werkelijk zo'n grote impact heeft. Donderdag was dat wel het geval. Zonder de efficiëntie die hij aan de dag legde in die 25 minuten, had Kortrijk het niet gehaald. Bruno solliciteert dan ook ten volle naar een basisplaats.