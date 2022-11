KV Mechelen had Buijs zelfs ontslagen als de resultaten beter waren geweest: "Als je geen positieve sfeer meer hebt in de groep..."

KV Mechelen heeft dit seizoen al wat wijzigingen moeten doorvoeren. Eerst werd trainer Danny Buijs ontslagen en opgevolgd door Steven Defour. Onlangs moest ook de sportief directeur vervangen worden. Algemeen directeur Frank Lagast geeft zijn visie op het eerste gebeuren.

"Uiteindelijk waren er ook goeie matchen onder Danny, dat was het probleem niet. Het werkte gewoon niet tussen hem en de groep. De cultuur onder Danny was anders: de speelstijl, de trainingsarbeid en de dagindeling, alles was anders. De aanpassing was misschien te bruusk", klinkt het in GvA.

Buijs had blijkbaar ook de kleedkamer niet meer achter zich. “We hebben hier al wel vaker te maken gehad met negatieve resultaten. Maar als je ook geen positieve sfeer meer hebt in de groep moet je wel anders voort. De beslissing om de trainer te ontslaan was niet gedreven door de slechte resultaten. Zelfs als we drie of zes punten meer hadden, had dat niets veranderd aan de situatie.”

Defour werd de reddende engel. “Dat Steven inging op ons aanbod was een geschenk uit de hemel. We hadden ook geen ander scenario in gedachten. In mijn ogen was hij altijd al een goede opvolger voor Wouter. Daarom hadden we hem onder Danny ook meteen T2 gemaakt. De trend van jonge trainers die hun kans krijgen, zoals Carl Hoefkens en Karel Geraerts, vind ik positief.”