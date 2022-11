Wat met Noa Lang op WK? "Tonen op grootste podium dat hij meer waard is dan Club Brugge"

Het WK begint op zondag met Qatar - Ecuador, op maandag komt Nederland voor een eerste keer in actie tegen Senegal.

Louis van Gaal koos in zijn selectie ook voor onder meer Noa Lang van Club Brugge. "Ik snap die beslissing. Als joker, een speler met een x-factor die in de laatste twintig minuten uit het niets een wedstrijd kan openbreken", is Arnar Vidarsson duidelijk in De Zondag.

Fris en hongerig

"Het is ook niet slecht om in een periode waar veel spelers al heel veel wedstrijden speelden een paar spelers te hebben die nog fris en hongerig zijn."

Voor Noa Lang zelf is het ook een kans, beseft Vidarsson: "Hij kan op het grootste podium tonen dat hij nog iets meer waard is dan Club Brugge."