Edward Still voorgesteld bij KAS Eupen: "Daaraan moeten we nog werken"

Vandaag werd Edward Still voorgesteld als nieuwe coach van KAS Eupen. Hij volgt er Bernd Storck op.

Na zeventien speeldagen staat Eupen op een vijftiende plaats in de Jupiler Pro League, op een zucht van de degradatieplaatsen. Tijd om een nieuwe coach aan te stellen.

“De gesprekken met de clubleiding waren positief en constructief”, zei Edward Still op de persconferentie. “Het doel voor de club in de komende weken is heel duidelijk. We willen ons van het behoud verzekeren. Ik ben overtuigd van de profielen en kwaliteiten die we in de kern hebben. Hiermee moeten we dit doel kunnen bereiken.”

De staff is volledig samengesteld, dus kan er nu aan de ploeg gewerkt worden. De eerste match is op 23 december. “Tijdens de winterbreak zullen we met het team werken om het voor te bereiden op de wedstrijd tegen Seraing. Ik ken de ploeg goed. Wat de mercato betreft, dat zien we later wel.”

Het probleem van Eupen situeert zich vooral in de defensie. “Daaraan moeten we nog werken. We zullen ook de nadruk leggen op de offensieve sterktes van deze ploeg. De beschikbare profielen zijn erg interessant. Er zijn verschillende kwaliteiten, in de diepte maar ook puur individueel een tegen een. We gaan inzetten op die sterke punten, en tegelijk ook werken aan de zwakke punten.”