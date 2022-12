Waarom Anderlecht de oefenmatch tegen Real Sociedad annuleerde

Anderlecht ging normaal gezien zaterdag tegen Real Sociedad spelen. Gisteren werd die echter geannuleerd op vraag van paars-wit.

De nieuwe coach, Brian Riemer, wil immers vooral veel trainen en ziet momenteel meer in extra trainingen dan matchen spelen. Hij wil er zijn systeem van hoge druk in smeden. De oefenmatch tegen de Spaanse nummer drie had Anderlecht drie trainingsdagen gekost, want ze moesten al op vrijdag vliegen en zondag terugkeren.

Riemer wil optimaal gebruik maken van de rest van de WK-break om tegen Genk en Charleroi nog voor de korte winterstop resultaat te kunnen boeken. Dat zal hij waarschijnlijk wel zonder Julien Duranville moeten doen. Hoe erg de hamstringblessure is, is nog niet duidelijk, maar bij Anderlecht houden ze wel rekening met een afwezigheid van verschillende weken.