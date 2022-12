Alderweireld en Vertonghen moeten niet stoppen: "Offensieve gedeelte, met De Bruyne op kop, liet ons in de steek"

Het WK in Qatar werd beschouwd als het laatste toernooi van de Gouden Generatie, met heel wat afscheidnemende Rode Duivels.

Voorlopig is het enkel Eden Hazard die stopt bij de Rode Duivels. Er werd echter vooral gekeken in de richting van verdedigers Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Jan Vertonghen vindt echter dat zij nog mee kunnen tot en met het volgende WK. “Pepe is er 39, Modric 37, dus dat kan zeker. Ik vind ook dat er te negatief gedaan wordt, alsof die mannen versleten zijn”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Dat geldt volgens Ceulemans ook voor Axel Witsel. “100% akkoord dat hij het niet belopen kreeg tegen Canada, maar was hij de enige? Als je als ploeg 44 minuten lang - tot de 1-0 - onderligt, mag je niet enkel naar Witsel wijzen. Het was zelfs eerder het offensieve gedeelte dat ons in de steek liet, De Bruyne op kop.”