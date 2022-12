Wouter Vrancken over de wintermercato: "Nodig dat er versterking komt"

KRC Genk staat mooi op kop in de Jupiler Pro League, maar dat betekent niet dat er geen transfers zullen gebeuren in Limburg.

Eerst en vooral is het kijken of er spelers zijn die de club zullen verlaten. “Ik ben niet bang, dat heeft geen zin. Maar het zou natuurlijk kunnen dat er iemand vertrekt”, zegt Wouter Vrancken aan Het Belang van Limburg.

Die interesse zou ook heel normaal zijn volgens Vrancken. “Als je kijkt naar de statistieken die sommige jongens dit seizoen halen, zou het niet meer dan normaal zijn dat er interesse komt. En dan weet je in het voetbal nooit wat er gebeurt.”

En dan geldt de belangrijkste voetbalwet. “Als een ploeg veel geld neerlegt, is een speler weg. Zo simpel is het. Maar wat voor mij het belangrijkste is, is dat er van deze groep niemand is die absoluut weg wil. Iedereen die hier is, wil vast en zeker verder met KRC Genk. Daar ben ik blij om, en dan zullen we wel zien wat er in januari gebeurt.”

Inkomende transfers zullen er volgens Vrancken sowieso volgen. “Aangezien Andras Nemeth en Mika Godts samen met hun entourage hebben aangegeven toch niet meteen mee te willen stappen in ons verhaal, denk ik dat het wel nodig is dat er versterking komt.”