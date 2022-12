Antwerp ziet bijna al zijn WK-gangers terug op training verschijnen

Alle spelers van Antwerp die aan het WK deelnamen daarvoor zit het tornooi er al op. Twee keerden al terug op training en op één is het nog even wachten.

Toby Alderweireld en William Pacho waren terug op training bij Antwerp. De twee WK-gangers kregen na hun uitschakeling nog even vakantie, maar sloten nu weer aan. Het zal voor beide wel even wennen zijn geweest aan de vrieskou.

Op Vincent Janssen is het nog even wachten. Na de uitschakeling van Nederland tegen Argentinië krijgt hij nog even bijkomende rust. Voor de laatste thuiswedstrijd in 2022 moet hij toch nog niet paraat zijn want Janssen zit een wedstrijd schorsing uit na zijn uitsluiting tegen Beveren in de Croky Cup.