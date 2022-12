Zulte Waregem in oefenwedstrijd onderuit tegen Union SG

Zulte Waregem was normaal van plan om in Amiens een oefenpot te spelen, maar daar viel de voorbije dagen te veel sneeuw. En dus kwam Union SG als vervanger spelen.

Er werd vier keer een half uur gespeeld. Na enkele minuten al kon Vanzeir Bossut omzeilen nadat hij door de buitenspelval glipte. Union kon niet lang van die voorsprong genieten. Gano bezorgde Fadera in de 22ste minuut de gelijkmaker.

Essevee had het bij momenten niet gemakkelijk tegen Union, maar hield de organisatie goed staande. In de 95ste minuut was het toch prijs. Lapoussin gaf een gemeten pas naar Puertas die voor 1-2 zorgde.

Opvallend ook was dat Nill De Pauw meetraint met Essevee en in deze match ook de nodige speelminuten kreeg.