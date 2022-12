16-jarige talent van Anderlecht al geopereerd, maar revalidatie zou meevallen

Anderlecht liet in de WK-break het 16-jarige talent Ethan Butera volop meetrainen en -spelen. De verdediger blesseerde zich echter.

Butera viel in de eerste helft van het oefenduel tegen het Poolse Raków Częstochowa uit met een knieblessure. Tot nu toe was daar nog niet veel over geweten, maar hij werd intussen al geopereerd.

Via een kijkoperatie werd een stukje meniscus weggehaald. Geen al te grote ingreep, waardoor hij binnen een dikke twee maand weer zou kunnen spelen. Het valt dus nog mee.