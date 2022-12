Jeugdtrainer over Calvin Stengs: "Als hij fit is, hoort hij gewoon bij Oranje"

Tegen Standard liet Calvin Stengs in de beker eindelijk zien waarvoor Royal Antwerp FC hem haalde.

Stengs wordt dit seizoen door The Great Old gehuurd bij het Franse Nice. De 24-jarige Nederlander was tegen Standard duidelijk op de afspraak.

Enkele jaren geleden leek hij zelfs de toekomst van het Nederlandse elftal te worden. “Voor zijn kruisbandblessure in 2017 haalde hij een zeer hoog niveau, gewoonweg Oranje-materiaal”, zegt zijn jeugdcoach Leeroy Echteld aan Gazet van Antwerpen.

De revalidatie duurde anderhalf jaar en sindsdien ging het allemaal wat moeizamer. “Calvin is best een lieve jongen, maar je moet soms achter zijn veren zitten. Als je hem kunt raken en hij wordt een beetje chagrijnig, dan is ie op zijn best.”

Want volgens Echteld heeft hij een mooie toekomst voor zich, zelfs verder dan het gewone clubvoetbal. “Indien Calvin fit is en er zin in heeft, hoort hij gewoon bij Oranje”, voegt de 54-jarige Echteld er nog aan toe.