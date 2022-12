Paul Onuachu blikt nog eens terug op de Gouden Schoen: "Toen wist ik het"

Paul Onuachu won in januari de Gouden Schoen. Nochtans was de verwachting dat één van de spelers van Club Brugge dit zou winnen.

Het was ook voor Onuachu zelf een kleine verrassing dat hij de Gouden Schoen won. “In die periode ging het in de media voortdurend over Charles De Ketelaere. Hij deed het op dat moment ook heel erg goed bij Club Brugge, terwijl wij met Genk aan een moeilijk seizoen bezig waren. Daarom was ik ervan overtuigd dat hij zou winnen.”

Al kwam er een moment waarop Onuachu besefte dat hij gewonnen spel had. “Maar toen zijn naam tijdens het gala als derde werd afgeroepen, wist ik dat het voor mij zou zijn. Het was Charles of ik.”

En dus zeker geen Gouden Schoen voor Noa Lang, dat was Onuachu zeker. “Hij was een grote concurrent, maar er gebeurde te veel rond hem in de media. Daarom wist ik dat hij het niet zou worden.”