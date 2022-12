šŸŽ„ Supporter loopt het veld op, faket blessure en doet dan nog iets onverwacht

Meestal geven we u geen voetbalnieuws uit Albaniƫ mee en dat zullen we nu ook niet doen, maar deze beelden vanop een Albanees voetbalveld mochten we toch niet laten passeren.

FK Tirana staat op de tweede plaats in de Albanese competitie en was zich aan het opwarmen voor een wedstrijd toen een supporter over de boarding kroop om het veld over te lopen. Daarbij schuift hij uit na enkele meters op het veld. Het lijkt ernstig te zijn en er komen enkele mensen helpen. Ook zijn vriendin komt even kijken waarna de man op één knie gaat zitten en zijn vriendin ten huwelijk vraagt. L'incroyable demande en mariage de ce fan du KF Tiranapic.twitter.com/gFatd3F7Gw — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) December 24, 2022