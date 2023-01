'KV Oostende onderneemt nog meer actie op transfermarkt: extra middenvelder op komst'

KV Oostende haalde deze week al Pierre Dwomoh en Matej Rodin binnen en de transferhonger is nog niet gestild aan de kust.

KV Oostende moet opnieuw vol aan de bak in de operatie redding. Daarvoor haalt de kustploeg tijdens de wintermercato de nodige versterking op.

Na Pierre Dwomoh en Matej Rodin zou volgens L’Equipe heel snel een derde versterking arriveren in Oostende. Het gaat om Gor Manvelyan.

Manvelyan is een offensieve middenvelder van FC Nantes die in Frankrijk momenteel geen speelminuten krijgt. Hij speelde wel mee met de ploeg in vierde klasse.

Het zou gaan om een uitleenbeurt. Ook Zulte Waregem en Seraing zouden interesse tonen om hem naar de Jupiler Pro League te halen.