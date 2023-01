'Spits van Seraing trekt terug naar Frankrijk'

Seraing stuurt spits Simon Elisor voor de volgende zes maanden op uitleenbasis naar Frankrijk.

Stade Lavallois heeft Simon Elisor voor de volgende zes maand gehuurd van Seraing, zo staat bij Francebleu.fr te lezen.

Elisor speelde vorig seizoen voor Villefranche Beaujolais, waar hij één van de uitblinkers in de reeks was met 17 goals in 34 wedstrijden.

Seraing nam hem over en legde hem onder contract tot 2026. Hij speelde 13 wedstrijden in 1A dit seizoen en scoorde één doelpunt.