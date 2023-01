Analisten zien waar het schoentje blijft wringen bij Anderlecht: "Ik vind het zorgwekkend dat hij al twee matchen minder is dan voordien"

Anderlecht probeert dit weekend een zesde nederlaag op rij tegen Union te vermijden. Daarvoor zal het wel zelf moeten scoren en daar wringt vooral het schoentje bij de paars-witte fanion.

Franky Van der Elst heeft nog voorbehoud bij Brian Riemer. “Riemer is, in tegenstelling tot Parker, zelfs nog geen hoofdcoach geweest. Al vond ik zijn eerste match tegen Genk wel goed. Tegen Charleroi vond ik het al een pak minder. Met die owngoal van Zorgane hebben ze daar een gouden zaak gedaan. Al is het dan wel met het oog op de Europe play-offs", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ook Riemer moet roeien met de riemen die hij heeft. Het probleem is vooral een spits die er regelmatig eentje tegen de netten trapt. “Het mist in het algemeen finesse in het laatste derde van het veld. Alleen Refaelov heeft dat. Bij al de rest heb ik niet dat gevoel. Verschaeren zou dat moeten hebben, maar dat zeggen we al zo lang. Onder Riemer gaat het relatief beter met Anderlecht, maar Verschaeren vind ik al twee matchen een stuk minder dan voordien. Dat is zorgwekkend.”