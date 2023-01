Goots duidt de volgende stap aan die Royal Antwerp FC moet zetten

Royal Antwerp FC won afgelopen weekend met 2-0 van AA Gent en begint daarmee knap aan 2023.

Er komt voor Royal Antwerp FC een heel drukke periode aan, met bijna allemaal matchen tegen de topploegen uit de Jupiler Pro League.

“Antwerp kon op geen betere manier aan zijn zware maand - met zeven toppers in acht matchen - beginnen. Met een 12 op 21 in de competitie denk ik dat iedereen op de Bosuil tevreden zal zijn”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Dat zou één van de doelstellingen alvast realiseren. “Het zou wellicht betekenen dat Antwerp zijn plaats in de top vier behoudt. De thuisoverwinningen tegen Standard (4-0) en Gent (2-0) waren mooi.”

En nu is het uitkijken naar de volgende stap. “Een zege bewerkstelligen óp het veld van een topploeg is de volgende stap. Het zou mooi zijn mocht Antwerp woensdag in Genk al kunnen stunten.”

Met woensdag richting Genk voor de beker en zondag naar Union SG voor de competitie krijgt The Great Old daar deze week al twee kansen toe.