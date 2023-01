Plots nieuws over KV Mechelen? "Donderdag zouden ze worden overgenomen"

In het Belgisch voetbal is het aantal teams in buitenlands handen al lang niet meer op een hand te tellen.

Mogelijk komt daar binnenkort opnieuw een extra ploeg bij, want KV Mechelen is al eventjes op zoek naar nieuw kapitaal. Vorige week was er al het nieuws dat de Nederlandse zakenman Philippe van Esch daarbij een groter aandeel wil verwerven. Overname? Nu heeft de man van Helmond Sport - zusterclub van Malinwa - al 20% van de aandelen in handen, maar dat zou dan 49% kunnen/moeten worden. Een eerste voorstel werd afgewezen, maar Mechelen spreekt nog steeds met overnemers. Een buitengewone Algemene Vergadering op donderdag 12 januari moet een uitweg bieden. "Donderdag zouden ze misschien overgenomen worden door een Nederlandse eigenaar", aldus Aster Nzeyimana in Extra Time.