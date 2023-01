Wouter Vrancken en Racing Genk hongerig naar succes in de beker tegen Antwerp: "Dat voel ik aan alles"

Racing Genk ontvangt woensdagavond Antwerp in de beker.

Racing Genk speelde in zijn achtste finale van de beker thuis tegen Anderlecht en won pas na verlengingen. Tegen Antwerp heeft Genk opnieuw het thuisvoordeel en coach Wouter Vrancken hoopt op steun van het publiek.

"We willen opnieuw het thuisvoordeel kunnen benutten voor deze volgende ronde in de Croky Cup en hopen opnieuw op de steun van onze twaalfde man", zei Vrancken op de clubwebsite.

Veel wedstrijden komende twee weken

De competitieleider is wel op zijn hoede voor Antwerp. "Antwerp heeft geïnvesteerd in individuele kwaliteiten en vormt een sterke ploeg. Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar we geloven in onszelf en onze kansen. We moeten dezelfde focus brengen als afgelopen zondag én iedereen dient weer te brengen wat er van hem verwacht wordt."

Zaterdag ontvangt Genk alweer Zulte Waregem in de competitie, maar eerst de bekermatch dus. "De wedstrijden komen de komende twee weken zeer snel na elkaar, maar we blijven hongerig. Dat voel ik aan alles", besloot Vrancken.