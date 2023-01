Jesper Fredberg over zijn moeilijke start bij Anderlecht: "Ergens binnengestapt waar er druk staat"

Jesper Fredberg heeft in de Deense pers over zijn moeilijke start bij Anderlecht gesproken. Hij blijft het positief bekijken.

"Met alle respect voor de Deense club, maar Anderlecht is toch wel een heel ander kaliber", vertelde Jesper Fredberg aan Ekstra Bladet. Fredberg komt van Viborg, maar ziet heel wat verschillen met Anderlecht: "In Viborg werkten we altijd met een vast stramien naar de transfermercato. We waren altijd in balans. Dat is hier bij Anderlecht niet zo."

"Ik zou niet zeggen dat ik in een wespennest gestapt ben", ging Fredberg verder. "Ik stap gewoon ergens waar er druk staat en waar er veel moet gebeuren. Het zou verkeerd zijn om het chaotisch te noemen, maar het is wel hectisch geweest. Er zijn grote verwachtingen voor deze transferperiode."