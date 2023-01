Marc Degryse twijfelt niet aan Vandenhaute: "Ik denk niet dat hij de controle kwijt is"

De problemen bij Anderlecht worden zo goed als volledig in de schoenen van voorzitter Wouter Vandenhaute geschoven.

Vandenhaute mag dan als voorzitter wel de eindverantwoordelijkheid dragen, volgens analist Marc Degryse weet hij nog altijd goed waarmee hij bezig is. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat hij de controle kwijt is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Hij is niet bang om maatregelen te nemen die niet populair zijn. Dat ligt nu eenmaal in zijn natuur. Kijk er gerust zijn parcours eens op na. Het begon met het ontslag van Frank Vercauteren als hoofdcoach. Eén van zijn vrienden - hij gaf er destijds commentaar mee op televisie. Hij was vol van Vercauteren en zal nog steeds overtuigd zijn van zijn kwaliteiten als trainer. Maar op een moment werkte het niet meer met Kompany en nam hij er afscheid van.”

Dat maakt Vandenhaute precies ook wie hij is. “Op dat vlak is hij meedogenloos. Alleen jaagt hij veel mensen tegen hem in het harnas. Daar is Vandenhaute niet bang van. Zo zit hij niet in mekaar. Hij volgt zijn eigen weg. Maar is dat op korte termijn de juiste manier om tot verandering te komen? Kan de weg die hij bewandelt tot een ommekeer leiden? Dat zal nog moeten blijken.”