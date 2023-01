Marc Degryse geeft zijn ongezouten mening over videoboodschap Vandenhaute

Wouter Vandenhaute nam de beslissing om een stap opzij te zetten bij RSC Anderlecht.

Na het statement van de club met het feit dat hij niet-uitvoerend voorzitter wordt, nam Wouter Vandenhaute zelf het woord in enkele opgenomen videoboodschappen.

“Het is verstandig van Vandenhaute om een stap terug te zetten, om zo nog meer onrust te voorkomen. Het is goed dat een voorzitter zich niet bezighoudt met de sportieve keuzes en transfers. Nu ligt de sleutel bij Fredberg en Bornauw. Maar voor hen wordt het niet makkelijk om de boel te doen keren”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws.

Over de video’s is Degryse niet echt enthousiast. “Dat is de moderne manier van communiceren, maar ik vind dit een goedkoop statement. Misschien deed hij dit door een gebrek aan tijd of durf. Rechtstreeks communiceren is altijd het best. Dat komt veel beter over. Een echte leider gaat aan de tafel zitten met kritische journalisten en supporters. Nu is dit een gebrek aan lef om de kritische vragen te beantwoorden.”