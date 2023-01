Fabio Silva niet in wedstrijdselectie, vertrek lijkt onvermijdelijk: 'Topclubs uit Spanje, Italië en Nederland in de rij'

De aandacht voor Fabio Silva is bijzonder groot. Heel wat clubs willen hem deze winter nog binnenhalen.

Fabio Silva wordt momenteel uitgeleend aan Anderlecht. Daar scoorde hij 11 doelpunten in 32 wedstrijden. Dat leverde hem de nodige aandacht van andere clubs op, zo schrijft The Express & Star. Het zou gaan om topploegen uit Spanje, Italië en Nederland.

Zij informeerden al bij Wolves of hij er een terughaalclausule mogelijk is. Dat betekent hoe dan ook dat Anderlecht een compensatie daarvoor zal moeten opstrijken. Silva is zelf al een tijdje ongelukkig bij Anderlecht.

De andere clubs kunnen Silva enkel huren. Wolves wil geen verkoop. In 2020 betaalden ze nog 40 miljoen euro voor hem. Hij ligt er ook tot 2026 onder contract, met een extra jaar in optie.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Silva deze week al niet meer in de wedstrijdselectie zitten en heeft hij zijn laatste wedstrijd bij paarswit gespeeld. Hij zou niet kunnen samenwerken met Brian Riemer.