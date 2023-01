Mark van Bommel met zorgen tegen Standard: "Hoe je het doet, maakt me niet uit"

Zondag speelt Royal Antwerp FC in eigen huis tegen Standard. De vorige twee confrontaties eindigden met groot verschil.

De heenwedstrijd in de competitie verloor The Great Old met 3-0 van Standard, maar voor de beker werd dan weer met 4-0 gewonnen van de Rouches.

“Competitie en beker zijn twee heel andere dingen. We gaan de wedstrijd niet anders benaderen dan anders, ook al is het intussen de derde keer dat we tegen hen spelen”, zei Van Bommel op zijn persconferentie. De opdracht is duidelijk. “We moeten nu gewoon winnen om bovenin mee te blijven draaien en die Champions’ Play-Off zo snel mogelijk veilig te stellen.”

Al heeft Van Bommel wel heel veel afwezigen en jongens die best opletten met gele kaarten. “De situatie is onveranderd. En dus verwacht ik naar zondag toe weer dezelfde selectie. We hebben veel geblesseerden, maar je hoort ons er ook niet om klagen. Als de stand het toelaat, kan je wel eens eerder wisselen en de jonkies erin brengen.”

En over de gele kaarten is de Nederlander duidelijk. Je moet er gewoon geen meer pakken, is zijn boodschap aan de spelers. “Hoe je het doet, maakt me niet uit", eindigt Van Bommel met een grote knipoog.