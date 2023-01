Vanhaezebrouck reageert op aanwezigheid Trebel in de tribunes: "Ik spreek over spelers van KAA Gent, niet over anderen"

Trebel was een opvallende aanwezige in de match tussen KAA Gent en Charleroi donderdagavond.

Adrien Trebel is einde contract bij Anderlecht op het einde van het seizoen. De Fransman kan dus kiezen waar hij naartoe trekt. Donderdagavond was hij alvast aanwezig samen met makelaar Mogi Bayat op de wedstrijd KAA Gent-Charleroi.

Er werd vrijdag duidelijk dat Trebel en Bayat niet uitgenodigd waren door Gent, maar dat er mogelijk wel interesse zou zijn van Charleroi. Hein Vanhaezebrouck bevestigde vrijdag op zijn persconferentie dat Trebel niet door KAA Gent of hemzelf was uitgenodigd voor de match.

Geen interesse van KAA Gent

"Adrien was hier met Mogi, zij zijn regelmatig eens aanwezig bij een match van Charleroi of AA Gent en daar moet niet meer van gemaakt worden. Die zaak heeft niks met ons te maken", zei Vanhaezebrouck op zijn persconferentie voor de match tegen STVV zondag.

Vanhaezebrouck werd nog gevraagd of Trebel een optie zou zijn voor Gent, zeker met het feit dat hij einde contract is. "Er zijn tientallen spelers die einde contract zijn en ik moet niet over elke speler commentaar gaan geven. Ik spreek over spelers van AA Gent, niet over anderen die eventueel naar iets anders zoeken."

Bekijk de reactie van Vanhaezebrouck