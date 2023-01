Contract van Sammy Bossut loopt deze zomer af: "Dat is alvast geen optie"

Doelman Sammy Bossut zit bij Zulte Waregem met een aflopend contract in juni.

Wat de toekomst brengt voor Sammy Bossut is momenteel nog niet duidelijk. “Ik ben niet de man om af te zakken naar lagere reeksen. Ik verkies toch het profvoetbal”, is hij meteen heel duidelijk bij Het Nieuwsblad.

“Een andere rol? Ik ben in de eerste plaats nog altijd te veel een voetballer en ik kan het zeker nog aan om nog een jaar of twee verder te spelen. Ik wil volgend jaar dan ook zeker nog voortdoen. Als het even kan bij Zulte Waregem. Als het hier stopt, zou me dat wel pijn doen.”

Bossut is er 37 en wil nog eventjes verder doen. “Het moet wel allemaal kloppen. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik zit al zeventien jaar in het vak en ken ondertussen wel een beetje de knepen van het vak. Ik wil doorgaan tot mijn 40. Ik voel me nog fit genoeg, maar ik bekijk het nu wel jaar per jaar.”