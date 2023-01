Loïc Lapoussin, de reddende engel van Union: "Ik bleef mentaal sterk"

De linkervleugelverdediger van Union Saint-Gilloise mocht tijdens de tweede helft invallen en gaf een prachtige assist aan Gustaff Nilsson.

Tegen OHL gaf Karel Geraerts de voorkeur aan Simon Adingra op de linkervleugel en liet hij Loïc Lapoussin, een meer defensief profiel, op de bank zitten. Lapoussin reageerde op de best mogelijke manier, met een assist voor Nilsson kort nadat hij mocht invallen. Lapoussin kijkt dus terug op een succesvolle invalbeurt en dat zal hem ongetwijfeld goed doen. "Ik had niet echt verwacht de wedstrijd op de bank te beginnen. Het is de keuze van de coach, die moet ik natuurlijk respecteren en laten zien dat ik de kwaliteiten heb om een basisspeler te zijn. Of je nu op de bank zit of in de basis staat, je moet het accepteren en aanwezig zijn", vertelde Lapoussin na de wedstrijd in de mixed zone.

"Het is waar dat ik een hele goede concurrent heb met Adingra," vervolgde Lapoussin. "Maar ik probeer gewoon het maximale te brengen, wat er ook gebeurt. Ik denk dat ik nog moet werken aan mijn statistieken, die kunnen zeker en vast nog verbeteren", besloot Lapoussin. Dit seizoen scoorde hij nog maar één doelpunt. Vandaag deelde hij wel al z'n vierde assist uit van het seizoen.