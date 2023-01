Opnieuw pech, Leye komt met bevestiging: Zulte Waregem recupereert Vossen, maar ziet andere aanvaller wekenlang uitvallen

Mbaye Leye kan sinds deze week opnieuw rekenen op de diensten van Jelle Vossen. En dat komt net op tijd, want er is alweer een andere aanvaller buiten strijd.

Zinho Gano moest twintig minuten voor tijd worden gewisseld met een probleem aan de hamstring, waar hij al even naar aan het tasten was in de wedstrijd tegen Westerlo.

"Waarschijnlijk is het een spierscheur", gaf Mbaye Leye aan na de wedstrijd tegen De Kemphanen. "We zijn dat vrij zeker, hoelang hij uit zal zijn zal moeten blijken."

Vossen wel terug

Veel zal afhangen van de lengte van de scheur, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat Gano een aantal weken buiten strijd zal zijn.

"Ik ben heel blij dat Jelle Vossen terug is. Fysiek staat hij er opnieuw. Hij doet zijn job, dat doet hij ook als hij niet scoort. Ik zie hem bezig op training op zijn leeftijd ... ik heb er veel respect voor."