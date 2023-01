Imke Courtois: "Maak me minder zorgen over Club Brugge dan over Anderlecht" en "Zij grootste uitdager voor Genk"

Club Brugge beleefde nog geen waanzinnig 2023. En dus is het nog maar uitkijken of ze play-off 1 zullen gaan halen.

Als het van Imke Courtois afhangt, dan is er geen gevaar voor Club Brugge. "Ik maak me minder zorgen over Club Brugge dan over Anderlecht."

Titel? Neen

"De titel? Neen, dat lijkt me niet te gaan lukken", is ze eerlijk in De Zondag. "Union is de grootste concurrent voor Genk wat mij betreft."

"Maar de top-4? Dat moet lukken. Het zat de laatste wedstrijden ook wat tegen met die owngoal van Mechele en het uitzonderlijke foutje van Mignolet."