'Genk in onderhandelingen met Bundesliga-ploeg voor overname Onuachu'

Volgens Italiaans journalist en transfermarkttwitteraar Nicolo Schira is Genk alleszins aan het onderhandelen met Eintracht Frankfurt om een transfer voor Paul Onuachu af te dwingen.

De Nigeriaanse topschutter werd vorige zomer gelinkt aan heel wat ploegen maar niemand kon het prijskaartje ophoesten dat Genk aan de boomlange Onuachu had gekleefd. Ondertussen is de vraagprijs met enkele miljoenen gezakt en lijkt de interesse opnieuw op gang te komen, zeker omdat Onuachu opnieuw eerste staat in de topschuttersstand van de Jupiler Pro League.

Bij Frankfurt maken ze zich wellicht al klaar voor het vertrek van Kolo Muani. De Franse aanvaller mocht van Frans bondscoach Didier Deschamps mee naar het WK met Les Bleus en deed het daar niet slecht. Bij Frankfurt heeft hij in 15 duels al 11 assists en 5 doelpunten achter zijn naam staan.

#EintrachtFrankfurt are in talks with #Genk to try to sign the striker Paul #Onuachu. #transfers