OH Leuven-coach Jimmy Coenraets gaat niet licht over 'incident' op Gouden Schoen met De Bilde: "Ik heb Sari nog nooit zo gezien"

Op het gala van de Gouden Schoen gingen de wenkbrauwen omhoog toen presentator Gilles De Bilde in het interview met OH Leuven-speelster Sari Kees de vragen aan haar zus stelde. Kees reageerde tijdens de show nog gematigd, maar het kwam harder binnen dan iedereen dacht.

Haar coach, Jimmy Coenraets, is er het hart van in. "Zeker gezien alles wat Sari al gelaten heeft voor haar sport. Ze heeft enorme inspanningen geleverd. Ze mocht dan het EK spelen en heeft haar examens er voor uitgesteld", aldus Coenraets. "Ze kreeg loon naar werken voor wat ze er elke week voor doet. En dan word je toch wel vernederd als ze je op zo'n gala - waar ze eindelijk in de kijker stond - voor de verkeerde aannemen. En je dan ook nog doelvrouw noemen terwijl je verdediger bent..."

Tijdens de show kon de 21-jarige Sari Kees het nog wat weglachen, maar achteraf kwam het zwaar binnen, valt te horen. "Ik moet toegeven: ik heb haar nog nooit zo gezien", geeft Coenraets aan. "Ze kon gisteren niet trainen, want ze had geen oog dichtgedaan. Ze had ook al vier of vijf keer overgegeven. Ik heb haar deze ochtend aan de lijn gehad en ze voelde zich binnenin leeg, gaf ze aan. Ze zal vanavond waarschijnlijk ook niet meespelen tegen Woluwe."

Bij VTM tilden ze zwaar aan het incident en Gilles De Bilde probeerde haar ook al te bereiken om zich te excuseren. "Maar die excuses helpen niet veel. Je kan dit niet rechtzetten. Ze keek zo uit naar die avond met familie en vrienden. Je ziet dat er wel al veel inspanningen gebeuren om de gouden schoen bij de mannen en vrouwen gelijkwaardig te behandelen, maar dit soort incidenten haalt het beoogde effect helemaal onderuit."