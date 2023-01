Patrick Goots over transfer sterkhouder Union: "Zou het geen goede move vinden"

Dante Vanzeir staat dichtbij een transfer naar de MLS. Of dat een goede zaak is voor de jonge aanvaller? Daar is niet iedereen het over eens.

Dante Vanzeir zag afgelopen weekend Union SG winnen van OH Leuven, maar bleef zelf op de tribune zitten. Een teken dat een transfer nakend is? Officieel is het verhaal een hamstringblessure, maar de New York Red Bulls blijven wel naarstig aan de mouw van de 24-jarige Rode Duivel trekken. Ondertussen zou er zelfs al een akkoord zijn. Geen goede move “Een overstap naar New York? Ik zou dat persoonlijk geen goede move vinden”, is Patrick Goots erg duidelijk in Extra Time. “Dante is nog niet zo oud, ik zou een subtopper in Spanje of Engeland verkiezen.” “Amerika lijkt me iets te snel voor hem. Het zal natuurlijk goed betalen en als hij wil, dan kan je hem natuurlijk niet tegenhouden.”





