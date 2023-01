🎥 Ploegmaat maakt zich boos op Sambi Lokonga, die weigert zijn aanwijzingen op te volgen en meteen naar binnen trekt

Albert Sambi Lokonga krijgt nog amper speelminuten bij leider Arsenal, maar in de FA Cup mocht hij nog eens een helft opdraven tegen Manchester City. Maar hij maakte zich alvast bij één ploegmaat niet al te populair.

In de slotfase van het duel tegen City (1-0-verlies) probeerde ploegmaat Martin Ödegaard zijn middenvelder duidelijk te maken dat hij moest opschuiven en achter hem post vatten. Maar Lokonga zakte nog verder in en dat was niet naar de zin van de Noorse aanvaller die hem dat ook duidelijk maakte, zoals in onderstaand filmpje te zien is.