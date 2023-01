Roos Vormer heeft er een moeilijke periode opzitten met een chagrijnige man in huis: "Ik ga heel lang mee in het verhaal, tot op zekere hoogte"

Ruud Vormer mag dit weekend niet meespelen tegen Club Brugge. Hij zal gemist worden bij Zulte Waregem. Vrouwlief Roos is echter al lang blij dat hij weer gelukkig is, want het laatste jaar was niet gemakkelijk voor haar en de kinderen.

Vormer was niet meteen het zonnetje in huis toen hij in de tribune belandde. “Natuurlijk was hij gefrustreerd. Ruud is een sportman. Als hij eruit wordt gezet, is dat een ramp. Voor iedereen. Dan moet je niet afkomen met zinnetjes als: ‘Gelukkig ben je gezond.’ En: ‘Kijk eens om je heen, naar wat we hebben en hoe blij we mogen zijn met onze drie kinderen.’ Want het valt in zijn ogen niet te relativeren", doet ze het verhaal in HLN.

"Ik heb geprobeerd om te blijven praten met hem, maar dat was niet eenvoudig. Ruud is niet echt een prater. Al helemaal niet wanneer het over gevoelens gaat. Hij was kort. Veelal chagrijnig ook. De kinderen beseften dat Ruud niet zichzelf was. Ik heb hen toen uitgelegd dat het kwam omdat papa niet meer mocht meedoen bij Club. (denkt) Weet je, ik ga heel lang mee in een verhaal. Tot op een zekere hoogte, want dán word ík boos. Op een bepaald moment vond ik het genoeg geweest. Als je de enige bent die constant vrolijk moet doen... ‘Ja, dááág. Zoek het ‘effe’ lekker uit.’ Tot hier en echt niet verder, dacht ik. Want het was níet het einde van de wereld, hoe moeilijk en lastig die periode ook, toen Club besliste om Ruud te passeren. Na al die jaren dat hij er de held was, en er een waanzinnig leuke tijd heeft gehad."