Mazzu en Geraerts na 'onderlinge spanningen' met ferme kwinkslag: "Ik denk dat we nog altijd verliefd zijn, toch?"

Er was deze week wel wat te doen over de relatie tussen Felice Mazzu en zijn gewezen assistent Karel Geraerts. Na Charleroi - Union SG was het Mazzu die de knuppel in het hoenderhok gooide. Hilariteit.

Het einde van de persconferentie van de coaches in het Stade du Pays in Charleroi was best wel speciaal te noemen. "Ik heb nog een vraag voor Karel", besloot Mazzu. "Want ik heb de kranten gelezen en erover horen praten de voorbije week en dus vraag ik het me zelf ook af: zijn we nog vrienden, Karel?" Verliefd Waarop Geraerts meteen teruggrapte: "Goed dat je die vraag stelt. Ik weet niet of mensen kleine dingetjes soms graag zoeken of willen opblazen, ik snap dat allemaal niet." "Ik geloof dat we nog altijd verliefd op elkaar zijn, toch?", waarop beide coaches al lachend elkaar kusten. Welke spanningen?