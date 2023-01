Gent laat Roef nog in het ongewisse: transfer naar Reims is nog niet helemaal zeker

Vorige week lieten we u al weten dat Davy Roef in Reims was om er te onderhandelen met de club van Will Still. Een doorbraak in het dossier zal waarschijnlijk niet voor vandaag zijn, want Gent stelde één voorwaarde om hem te laten vertrekken.

Roef verloor zijn basisplaats aan Paul Nardi. Bij KAA Gent rekent hij op niet veel kansen meer, maar achter hem gaapt de grote leegte. Als er iets gebeurt met Nardi wil Gent een deftige vervanger op de bank hebben en dus zijn ze op zoek naar zo'n tweede doelman. Roef mag enkel vertrekken als ze die voor morgen middernacht vinden. Dat wordt dus nog nagelbijten. Gent heeft wel al een akkoord over een uitleenbeurt van Roef aan Reims en de doelman heeft al een persoonlijk akkoord.