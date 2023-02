Morgen exact een jaar aan de kant bij Antwerp: "Of hij dit seizoen nog speelt? Dat zou mooi zijn"

Morgen, als Antwerp tegen Club Brugge speelt, zal Björn Engels er niet bijlopen tegen zijn ex-club. De verdediger zit dan exact een jaar in de ziekenboeg. En het ziet er niet naar uit dat hij daar snel uit zal zijn.

Engels zijn kuitblessure speelt hem nu al een jaar parten. De verdediger viel op vijf februari 2022 uit tegen Union. De eerste berichten waren zes weken, maar hij herviel telkens in zijn oude blessure. Engels heeft nog een contract tot 2026 bij The Great Old.

“Ik hoop dat Björn snel terugkeert”, zei Van Bommel aan GvA. Maar een datum kon hij daar niet opplakken. “Zijn blessure is in ontwikkeling, veel meer kan ik er niet over zeggen. Of hij dit seizoen nog speelt? Dat zou mooi zijn”, klonk het weinig optimistisch.