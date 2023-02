Cercle Brugge laat sterkhouder niet zomaar gaan en verlengt contract

Cercle Brugge heeft een relatief stille wintermercato gekend. Maar bij de vereniging zijn ze wel bezig geweest met contractonderhandelingen.

Enkele minuten voor de aftrap van Cercle Brugge-Standard maakte de club bekend dat Thibo Somers verlengd heeft tot 2026. En dat was nodig want de geboren Bruggeling had een contract tot het einde van het seizoen en kon dus transfervrij vertrekken bij Cercle.

Somers zal de eerste van velen zijn die nog moet verlengen in Brugge. Want onder meer Vanhoutte en Hotic hebben ook een contract dat binnen enkele maanden afloopt.

Sportief directeur Carlos Avina is in een eerste reactie alleszins zeer blij met de contractverlenging: "Het contract van Thibo verlengen was onze topprioriteit aangezien hij onze identiteit weerspiegelt. Niet alleen door z’n afkomst, maar ook door z’n mentaliteit en dagelijks hard werken", klinkt het in de communicatie van de club.