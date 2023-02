Club Brugge wilde hem in januari al terughalen, maar: "Iedereen was het erover eens dat ik beter hier bleef"

In de Jupiler Pro League gebeurden de voorbije weken heel wat transfers, maar er waren mogelijk nog zaken te doen.

Zo trok Club Brugge aan de mouw van Maxime De Cuyper om hem in januari al terug te halen naar Club Brugge en zijn uitleenbeurt aan Westerlo te eindigen.

"Vincent Mannaert belde me twee weken geleden", aldus De Cuyper in Het Nieuwsblad over een mogelijke terugkeer.

Beter bij Westerlo

"Club Brugge wilde me graag terughalen, maar in overleg met alle partijen – de coach van Club, Hasan Cetinkaya, Jonas De Roeck, mijn ­makelaar,… – hebben we beslist dat het beter is om nog een halfjaar in Westerlo te blijven."

"Ik heb getwijfeld, dat wel. Ik heb mensen hun mening gevraagd en bijna iedereen vond het beter dat ik bij Westerlo zou blijven.”