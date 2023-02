Boskamp houdt zich niet in over Fredberg: "Die is niet goed bij z'n knikker"



RSC Anderlecht wou versterking halen in de wintermercato, maar veel kwam er niet van in huis. Anderlecht kon niet echt veel verwezenlijken tijdens de wintermercato. De fans van paarswit blijven echter heel erg kritisch en kwamen met een nieuw statement. “Wat een waardeloze transfers ook. Anders Dreyer is de enige die er wat bovenuit steekt, maar die is mislukt bij Heerenveen, hé”, zegt analist Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. “Als ik dan Fredberg hoor zeggen dat hij de transferperiode van Anderlecht best geslaagd vindt, denk ik: die is niet goed bij z’n knikker. Zeker omdat ze zich op de laatste dag nog een kloot lieten aftrekken door KRC Genk, met die transfer van Aroko… weet ik veel. Hoe heet die gozer weer?”



