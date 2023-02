Kon Yorbe Vertessen ook naar Anderlecht en Antwerp? "Met hem heb ik gesproken, maar ..."

Bij Union SG moet Yorbe Vertessen de komende maanden op huurbasis van PSV Eindhoven Dante Vanzeir proberen te doen vergeten.

Yorbe Vertessen (22) speelde bij PSV dit seizoen niet heel veel en kiest dus voor meer speelminuten bij Union SG.

Tegen Antwerp maakte hij zijn debuut, nu wil hij doorgaan op dat elan in de competitie - te beginnen tegen Zulte Waregem.

Antwerp

De Belgische aanvaller had ook naar Anderlecht en Antwerp gekund volgens de geruchten, al leek vooral The Great Old concreet.

"Het klopt dat ik met Mark Van Bommel heb gesproken, maar mijn keuze stond toen eigenlijk al zo goed als vast", aldus Vertessen bij Eleven Sports.