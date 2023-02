OFFICIEEL: Antwerp FC twijfelt niet en legt goudhaantje langer vast

Het nieuws hing al eventjes in de lucht en is sinds vanavond officieel. Arthur Vermeeren heeft zijn contract bij Antwerp FC verlengd.

Arthur Vermeeren beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij Antwerp FC. En daar bleef het niet bij: de 18-jarige middenvelder ontpopte zich meteen tot één van de revelaties op de Belgische voetbalvelden.

The Great Old heeft zijn contract - en de cijfertjes in de overeenkomst logischerwijs ook - opengebroken. Vermeeren ligt tot 2026 vast bij het stamnummer één. Al zegt iets in ons dat hij dat contract niet zal uitdienen.