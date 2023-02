De Belgische profclubs boeken weer een recordverlies: Antwerp de slechtste, Anderlecht 'de beste'

De 25 Belgische profclubs hebben financieel een nieuw dieptepunt bereikt. In het seizoen 2021-2022 boekten ze een recordverlies. De Licentiecommissie heeft alle cijfers naar buiten gebracht.

Verrassend is dat Anderlecht nog beste leerling van de klas is. Het boekte een winst van 4 miljoen euro. Daar heeft de 51 miljoen euro schulden die Marc Coucke schrapte en de kapitaalsverhoging van 41 miljoen euro veel mee te maken. Maar als we zouden kijken naar het resultaat volgens de financial fair play en enkele correcties zouden uitvoeren, dan boekt Anderlecht een verlies van 9 miljoen euro.

Daarnaast zijn er nog 4 andere ploegen die in 2021-2022 winst boekten. Dat zijn Club Brugge, Charleroi en KV Kortrijk.

De andere clubs leden allemaal verlies. Daarvan zijn Antwerp (-31,5 miljoen euro) en Standard (-22,3 miljoen euro) de slechtste leerlingen.

Het totale verlies is 156 miljoen euro. Dat is een nieuw record. In 2020-2021 was dat nog 'maar' 139,6 miljoen euro.