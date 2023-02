Teuma deed opvallende belofte als hij kapitein zou worden bij Union: "En ik deed die toen we nog in tweede klasse speelden hé"

Teddy Teuma is zonder twijfel één van de beste spelers in onze competitie. De 29-jarige middenvelder van Union SG is echter nog maar zes jaar prof. Voor iedereen die hem nu ziet spelen een raadsel. "Maar ik heb affectie en verantwoordelijkheid nodig om te presteren", zegt hij in HLN.

Tot 2018 speelde hij bij Red Star in de Franse derde klasse, tot Union hem er ging weghalen. "Ik ben iemand die zich belangrijk moet voelen. Ik heb affectie en verantwoordelijkheid nodig om te presteren", zegt hij nu. "Hoe meer je aan mij vraagt, hoe meer ik je geef. Ik heb toen gezegd: 'geef me de aanvoerdersband en we worden kampioen'."

Teuma was zeker van zichzelf. "Ik heb dat gezegd toen we nog in tweede klasse speelden, hé", aldus de kapitein nadat hij er vorig seizoen nipt naast greep. "Iedereen zegt dat Union een fantastisch seizoen gespeeld heeft. Uiteindelijk bleven we met niets achter. Geen trofee, niets tastbaars. Dat is de realiteit. Club werd kampioen en heeft die titel verdiend. We speelden vier keer tegen hen vorig jaar. We scoorden geen enkele keer, we wonnen geen enkele keer. Maar nu zijn we beter gewapend. We hebben zestien wedstrijden niet verloren en zitten vol vertrouwen. Alleen... Club Brugge is Club Brugge. Ik verwacht dat ze op hun best gaan zijn."