'KV Mechelen vist twee eerder naar de B-kern gestuurde spelers opnieuw op'

KV Mechelen geeft twee spelers die het eerder naar de B-kern stuurde opnieuw een kans. Zo moet er weer wat meer concurrentie in de verdediging komen.

Dries Wouters en Iebe Swers, allebei 26, mogen opnieuw meetrainen met de A-kern bij KV Mechelen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Wouters en Swers konden beiden na hun overstap naar KV niet echt overtuigen. Streng was wel om hen dan maar in december naar de B-kern te sturen.

Geen nieuwe bestemming gevonden

Dat was uiteraard in de hoop om voor beide spelers een nieuwe bestemming te vinden tijdens de wintermercato. Dat is niet gelukt, ook al was er voor beiden wel een valabele piste. Wouters stond dicht bij Jong Genk, maar Schalke 04 - nog altijd eigenaar van de centrale verdediger - vroeg een te fikse huurvergoeding. De interesse van RWDM in flankverdediger Swers werd dan weer nooit concreet.

Zij worden nu weer bij de Mechelse hoofdmacht gehaald, wat trainer Steven Defour weer wat meer opties moet geven. Samuel Oum Gouet en Jorge Hernandez moeten wel nog bij de beloften blijven trainen.