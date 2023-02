Analist ziet on-Nederlands voetbal bij Antwerp onder Van Bommel: "Dat is typisch hij"

Onder Mark van Bommel heeft Antwerp geleerd om realistisch te voetballen. Organisatie eerst! En da's opmerkelijk onder een Nederlandse coach, want die staan bekend om hun offensief opzet.

Analist Youri Mulder was het ook al opgevallen. "Ten eerste: hij zorgt ervoor dat heel het elftal meeverdedigt. Vincent Janssen is de eerste ­verdediger. Hij kwijt zich ongelooflijk van zijn taak. En ten ­tweede: het positionele verdedigen op het middenveld", haalt hij aan in GvA. "Dat is ­anders dan hoe wij het in Nederland kennen."

"Op het WK zagen we nog hoe Louis van Gaal zijn middenvelders koppeltjes liet vormen. Zoiets gebeurt in ­Nederland wel vaker, maar het is absoluut niet de manier waarop Van Bommel het wil. Je zal bij hem nooit iemand de tegen­stander negentig minuten zien schaduwen. Die moderne manier van verdedigen vullen Arthur Vermeeren en nu ook Mandela Keita perfect in. Zij kiezen altijd juist positie.”

Van Bommel wil offensief voetballen, maar winnen is het belangrijkste. "Dat is typisch Van ­Bommel. Zo was ie ook als voetballer. Een echt winnaarstype. Voor veel Nederlandse coaches moet het voetbal spectaculair zijn. Daar maalt Van Bommel niet om. Dat heeft ie in Duitsland bij Bayern München en in Italië bij AC Milan geleerd."