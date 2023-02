Minister Weyts klopt zichzelf op de borst na hervorming amateurvoetbal: "Tijdens coronacrisis al voorgesteld"

De financiële hervormingen voor amateurclubs die maandag tijdens de Hoge Raad voor het voetbal zijn gestemd door Voetbal Vlaanderen en de KBVB, worden ook door Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) trots onthaald. "Dit is historisch: een kleine revolutie in ons voetbal", aldus Weyts.

De instanties keurden maandag hervormingen op twee vlakken goed. Op financieel vlak wordt een onduidelijkheid over RSZ-betalingen weggewerkt met een duidelijke grens: tot 4.500 euro per seizoen, of maximum 100 euro per gewonnen punt, aan winstpremies is RSZ-vrij. Anderzijds zullen besturen geholpen en geleid worden naar duurzaam financieel bestuur, met jaarlijkse budgetoefeningen en verplichte registraties van spelerscontracten. De hervorming gaat in op 1 juli 2023.

“De problematiek is er al decennia”, zegt Weyts, die meewerkte aan de hervorming. “Twee jaar geleden heb ik voorgesteld om de coronacrisis aan te grijpen om voor verandering te zorgen, en opperde ik een plafond. Ik ben vandaag dan ook zeer blij dat we dit eindelijk tot een goed einde hebben kunnen brengen.”

De minister is vol lof over de stap vooruit die de clubs willen zetten. “Het getuigt van durf en moed om het opbod tussen clubs te doorbreken en meer middelen vrij te maken voor jeugdopleiding”, aldus minister Weyts. (Belga)